Inter e Milan campionato riaperto o… no?

Nel derby di calcio, il Milan ha battuto l'Inter, riaprendo così le possibilità di una rimonta in classifica per i rossoneri. La partita ha visto il Milan prevalere sui nerazzurri con un risultato che modifica gli equilibri della stagione. La vittoria cambia gli scenari e mantiene aperta la corsa ai vertici del campionato.

Inter e Milan. La vittoria del Milan sull’Inter nel derby ha riaperto le speranze di una clamorosa rimonta ai danni dei nerazzurri. I punti di distacco erano infatti passati da 10 a 7 prima della clamorosa sconfitta contro la Lazio dei rossoneri che ha portato il distacco a 8 punti. Cominciamo quest’analisi approfondita (e un po’ di fantacalcio!) con l’unico dato certo: la situazione attuale. A parità di partite giocate, l’Inter ha 68 punti, il Milan 60. L’Inter ha di gran lunga il miglior attacco del duo, con 65 gol contro i 44 del Milan. Di contro, il Milan ha una difesa leggermente migliore, con 21 gol subiti contro i 23 dei cugini. Ma... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Il Milan batte l'Inter: secondo voi il campionato è riaperto?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.

ESTUPINAN DECIDE IL DERBY, CAMPIONATO RIAPERTO | Milan-Inter 0-1

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