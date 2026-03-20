Noa Lang, giocatore del Napoli, ha subito un infortunio durante la partita di Champions League di mercoledì. Stanotte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La società ha annunciato che ha presentato una denuncia all’UEFA riguardo all’incidente. L’infortunio ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il mercoledì di Champions è stato contraddistinto dall’infortunio shock di Noa Lang. L’esterno olandese di proprietà del Napoli, da gennaio scorso in prestito con diritto al Galatasaray, ha rischiato di perdere il pollice della mano destra, rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari, nel corso della sfida col Liverpool valevole per il ritorno degli ottavi Champions. Noa Lang ha perso molto sangue ed è stato immediatamente portato all’ospedale, dove stanotte ha subito un intervento che, per fortuna, è perfettamente riuscito. Su Instagram, come si vede in alto, il classe ’99 ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente insieme a due operatrici (probabilmente infermierie) del policlinico di Liverpool. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio shock Noa Lang, operazione e denuncia all’UEFA

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DRAMMA IN CHAMPIONS! NOA LANG RISCHIA DI PERDERE IL DITO: INTERVENTO SALVAVITA

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Noa #Lang trascorrerà alcuni giorni a Napoli per riprendersi dal suo infortunio al dito. Sarà visitato anche dai medici del club partenopeo. - facebook.com facebook

Intervento al dito di Noa #Lang, i compagni del @SSCNapoli gli mandano messaggi sui social L'operazione di Noa Lang è pienamente riuscita e in tanti se ne rallegrano. L'esterno offensivo olandese del @GalatasaraySK (in prestito dal club azzurro), dopo i x.com