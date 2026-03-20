Infortunati Inter importantissime novità su Lautaro e Bastoni | cosa filtra in vista della Fiorentina

Da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti sugli infortuni di Lautaro e Bastoni dell'Inter, in vista della partita contro la Fiorentina. Lautaro e Bastoni sono stati sottoposti a valutazioni mediche e si conoscono alcune informazioni sul loro stato di salute. La squadra si prepara alla sfida con attenzione ai loro condizioni fisiche.

Inter News 24 Infortunati Inter, arrivano importanti novità su Lautaro e Bastoni in vista della Fiorentina: cosa filtra da Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu si avvicina alla delicata trasferta del “Franchi” contro la Fiorentina con il fiato sospeso per le condizioni dei suoi leader. Mentre la squadra difende i 68 punti e un vantaggio di +8 sul Milan, l’infermeria di Appiano Gentile continua a dettare l’agenda tattica del tecnico romeno in vista della sfida di domenica sera. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunati Inter, ansia per Lautaro e Bastoni: la situazione. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, Lautaro Martinez è l’assenza che pesa di più. 🔗 Leggi su Internews24.com

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