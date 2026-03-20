INDYCAR 2026 | Analisi con Maglienti e Pellegrini il Segreto di Gare Spettacolari

La stagione IndyCar 2026 ha preso il via con gare ricche di azione e sorprese. Biagio Maglienti e Luca Pellegrini si sono concentrati sulle prime competizioni dell’anno, evidenziando episodi importanti e momenti decisivi che hanno caratterizzato le prime gare del campionato. In questo speciale, vengono analizzati i dettagli più rilevanti delle prove disputate finora.

La stagione IndyCar 2026 è partita con gare spettacolari e colpi di scena! In questo speciale, Biagio Maglienti e Luca Pellegrini analizzano le prime corse dell’anno, raccontando episodi chiave e momenti decisivi che hanno già segnato il campionato. Non solo: uno sguardo approfondito anche agli aspetti tecnici delle vetture IndyCar, spesso sottovalutate rispetto alla Formula 1 ma capaci di offrire uno spettacolo puro, fatto di sorpassi, adrenalina e competizione serrata. Dalle strategie di gara alle differenze tecniche, passando per i momenti più iconici degli ultimi anni: un’analisi completa per tutti gli appassionati di motorsport. Guarda... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - INDYCAR 2026: Analisi con Maglienti e Pellegrini il Segreto di Gare Spettacolari Articoli correlati Leggi anche: Test Bahrain Day 3: analisi completa di Piola e Maglienti Mercedes ancora imbattibile? L’analisi tecnica dopo la Sprint del GP Cina di Piola & MaglientiWorld Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti Paolo Borroni. Tutti gli aggiornamenti su INDYCAR 2026 Analisi con Maglienti e... Argomenti discussi: F1 2026 Il Segreto del Vantaggio Mercedes e la Verità Nascosta della Ferrari. Arlington 2026, Gara: Kirkwood strappa la vittoria a PalouLo statunitense del team Andretti si aggiudica la prima vittoria stagionale con un bel sorpasso sul campione in carica nelle battute finali della gara ... formulapassion.it Indycar, prima pole per Ericsson: gara anticipata alle 17 italiane live su Sky e NOWTra i muretti di Arlington Marcus Ericsson ha firmato la prima Pole in IndyCar davanti a Palou e O’Ward. Sabato da dimenticare tanto per i Penske, quanto per Dixon e Lundgaard. Mick Schumacher 17°. Il ... sport.sky.it