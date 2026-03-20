Nel Municipio XIV di Roma Monte Mario si svolgono tre giornate di eventi dal 21 al 26 marzo, intitolate “InControCulture 2026”. La manifestazione comprende iniziative culturali, artistiche e sportive organizzate in occasione della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale. Durante le date indicate, vengono proposte diverse attività rivolte alla comunità locale, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del razzismo.

Nel Municipio XIV di Roma Monte Mario, il 21, 22 e 26 marzo torna “InControCulture 2026”, un ricco programma di iniziative culturali, artistiche e sportive in occasione della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale. Dopo il successo della prima edizione, il territorio si prepara ad accogliere tre giornate di eventi gratuiti, rivolti in particolare a giovani e scuole, con l’obiettivo di promuovere inclusione, dialogo e convivenza tra culture diverse. Le iniziative si svolgeranno principalmente presso il Parco Dominique Green di via Sant’Igino Papa, luogo simbolico nel cuore di Primavalle, intitolato a un giovane vittima di un errore giudiziario e oggi memoria contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “InControCulture 2026”: nel Municipio XIV tre giornate di eventi contro il razzismo

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