Incisione per deridere il nemico su un proiettile da fionda di 2.100 anni | Impara la lezione

Gli archeologi hanno scoperto un proiettile da fionda di circa 2.100 anni presso la Necropoli Meridionale di Sussita, nel Golan israeliano. Sul proiettile, risalente all’epoca ellenista, è stata trovata un’incisione con la frase «Impara la lezione», che sembrerebbe un messaggio di scherno rivolto al nemico. La scoperta offre uno sguardo diretto sulla cultura militare di quell’epoca.

Presso la Necropoli Meridionale di Sussita (Hippos), sulle alture del Golan in Israele, gli archeologi hanno trovato un curioso proiettile da fionda di epoca ellenista con incisa una parola di scherno. Secondo gli esperti il messaggio è chiaro: "Impara la lezione". O qualcosa di molto simile. Il proiettile di piombo fu scagliato in battaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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