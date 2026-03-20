Un incidente si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale tra Gorizia e Villesse, coinvolgendo due veicoli in direzione di Gorizia. Sul posto sono stati soccorsi due feriti, mentre il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. La strada rimane parzialmente chiusa mentre sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

Una collisione mattutina ha interrotto il flusso viario sul raccordo autostradale tra Gorizia e Villesse, coinvolgendo due veicoli in direzione del capoluogo isontino. L’incidente si è verificato poco dopo le 8.30 al chilometro 8, all’altezza dell’abitato di Farra d’Isonzo, lasciando due persone ferite trasportate a Trieste. Il traffico sulla corsia colpita ha subito un blocco prolungato, costringendo alla chiusura dello svincolo di Gradisca per permettere l’intervento dei soccorsi. L’impatto immediato sulla mobilità regionale. La dinamica precisa dello scontro resta ancora da chiarire dalla Polizia Stradale, che sta ricostruendo i dettagli dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incidente sul raccordo: 2 feriti, traffico bloccato

Articoli correlati

Chiuso il raccordo e traffico bloccato per incidentePoco prima delle 9 di oggi, 8 gennaio, è stato chiuso un tratto del raccordo di Bologna Casalecchio, compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto...

Leggi anche: Camion in fiamme sul raccordo di Casalecchio: tratto chiuso e traffico bloccato verso la A14

DUI Suspected in 3-Car Crash on SR-94; EV Battery Ignites

Contenuti e approfondimenti su Incidente sul raccordo 2 feriti...

Temi più discussi: Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioni; Incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare altezza Tuscolana: traffico intenso e code; Nessun tutor sull'asse attrezzato, installati solo apparecchi di rilevamento del traffico; Roma, buio e velocità: di notte il triplo degli incidenti. Sono i ragazzi a rischiare di più.

Incidente sul raccordo Torino-Pinerolo: due feriti e traffico rallentatoIncidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, sul raccordo Torino–Pinerolo, nel tratto compreso tra Piscina e None in direzione Torino. Coinvolti due veicoli. Due persone sono rimaste f ... torinoggi.it

Auto contromano sul raccordo autostradale di via Ognissanti ad Alba: scontro frontale, un feritoALBA – Un automobilista imbocca contromano la rampa di accesso al raccordo e si scontra frontalmente con un altro veicolo: è il bilancio dello scontro stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ad ... quotidianopiemontese.it

L'incidente del tram a Milano in cui sono morte 2 persone. Dubbi su una telefonata del conducente, forse poco prima dello schianto. - facebook.com facebook

Sul Raccordo Siena-Firenze per incidente code tra San Casciano e Impruneta-Greve in Chianti in entrambe le direzioni #viabiliTOS x.com