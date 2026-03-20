Incidente stamani a Levanella di Montevarchi Due feriti

Stamattina a Levanella di Montevarchi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 della ASL Toscana Sud Est, che hanno prestato assistenza a due persone rimaste ferite. La dinamica e l’entità delle ferite non sono state ancora rese note. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire quanto successo.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Un incidente stradale questa mattina a Levanella ha coinvolto due veicoli, rendendo necessario l’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est. Lo scontro si è verificato attorno alle 8,15. Sul posto sono giunti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra, un mezzo BLSD da San Giovanni Valdarno, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Due i feriti: un uomo di 29 anni e una donna di 50 anni, entrambi trasportati all’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. L’uomo è stato preso in carico in codice 2, la donna in codice minore. Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente stamani a Levanella di Montevarchi. Due feriti Articoli correlati Incidente frontale tra due auto nella notte: feriti due giovaniRapagnano (Fermo) 17 Marzo 2026 – Violento frontale fra due berline nella notte, due giovani trasferiti al pronto soccorso del Torrette di Ancona. Incidente in corso Sempione: un morto e due feriti. Coinvolte due auto e un camioncino AmsaMilano, 24 gennaio 2026 – Tragico incidente nella primissima mattinata di oggi, sabato 24 gennaio in corso Sempione a Milano.