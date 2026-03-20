Incidente a Levanella due feriti trasportati all' ospedale

Questa mattina alle 8:17, il servizio di emergenza 118 è intervenuto a Levanella, nel comune di Montevarchi, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per i soccorsi e per mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Questa mattina, alle ore 8:17, il servizio 118 della Asl Toscana Sud-Est è stato allertato per un incidente stradale avvenuto in località Levanella, nel comune di Montevarchi ( Arezzo), che ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra, u n mezzo Blsd della Misericordia di San Giovanni Valdarno, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e il soccorso dei coinvolti. Un uomo di 29 anni e una donna di 50 anni sono stati trasportati all'ospedale della Gruccia: il giovane in codice 2, mentre la donna con ferite lievi, in codice minore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente a Levanella, due feriti trasportati all'ospedale Articoli correlati Incidente sull’Aurelia a Follonica, due feriti trasportati in ospedaleFollonica, 10 febbraio 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la vecchia Aurelia a Follonica, all’altezza... Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Tutti gli aggiornamenti su Incidente a Levanella due feriti... Incidente a Levanella, due feriti trasportati all'ospedaleSul posto sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra, un mezzo Blsd della Misericordia di San Giovanni ... lanazione.it Incidente stamani a Levanella di Montevarchi. Due feritiArezzo, 20 marzo 2026 – Un incidente stradale questa mattina a Levanella ha coinvolto due veicoli, rendendo necessario l’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est. Lo scontro si è verificato attorn ... lanazione.it