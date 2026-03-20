Incentivi per il turismo allarme Atex | Piccole imprese penalizzate misure da rivedere

L’associazione Atex ha richiesto al Ministero del Turismo di rivedere urgentemente gli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2026, evidenziando che le modalità di accesso alle misure penalizzano le piccole imprese del settore. In una comunicazione ufficiale, l’associazione ha espresso forte preoccupazione per i criteri adottati e ha richiesto una revisione immediata delle misure.

Una richiesta di revisione urgente degli incentivi al turismo previsti dalla Legge di Bilancio 2026. È quanto ha formalizzato l’associazione Atex in una comunicazione inviata al Ministero del Turismo, esprimendo forte preoccupazione per i criteri di accesso alle misure. Il provvedimento mette a disposizione complessivamente 109 milioni di euro tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, ma secondo l’associazione presenta una criticità rilevante: la soglia minima di investimento fissata a 1 milione di euro. Soglia troppo alta. Secondo Atex, questo requisito risulta incompatibile con la struttura del settore turistico italiano, storicamente fondato su una rete capillare di piccole e medie imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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