Incendio giudice di pace Marano | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato in relazione all’incendio che ha danneggiato gli uffici del giudice di pace di Marano di Napoli, che sono tuttora chiusi. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’arresto nel corso delle indagini, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze dell’episodio. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i fatti e le eventuali responsabilità.

MARANO DI NAPOLI (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – Svolta nelle indagini sull’incendio che ha colpito gli uffici del giudice di pace di Marano, attualmente chiusi. La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 32 anni, originario di Giugliano, ritenuto coinvolto nel rogo divampato nella notte del 24 febbraio. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, che coordina le indagini. Le prove raccolte dagli investigatori. Nel corso delle perquisizioni, a casa dell’indagato sono stati trovati capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli utilizzati la notte dell’incendio. All’interno del portabagagli dell’auto, inoltre, è stata rinvenuta una tanica che, secondo gli investigatori, avrebbe contenuto benzina. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Incendio giudice di pace Marano: arrestato 32enne Articoli correlati Incendio nell’ufficio del Giudice di Pace a Marano, arrestato 32enneLa Guardia di Finanza ha arrestato un 32enne di Giugliano: si sarebbe reso responsabile dell'incendio dello scorso 24 febbraio negli uffici del... Marano, incendio agli uffici del Giudice di Pace: arrestato 32enne di GiuglianoUn uomo di 32 anni, residente a Giugliano in Campania, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio ai locali che ospitano gli uffici... Una raccolta di contenuti su Incendio giudice Temi più discussi: Incendio devasta magazzino Santarossa: 3mila metri quadrati in cenere; Il figlio morì a 11 anni nel rogo del camper, il padre a processo per omicidio colposo: Ma il fornello da campo non era il mio; Incendio al Giudice di Pace, la svolta: incastrato dalle telecamere, ecco chi è il piromane; Incendio alla carrozzeria Roggia: 16 anni di condanne. Incendio all'ufficio del giudice di pace di Marano, un arresto della FinanzaPer l'incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di 32 anni di Giugliano. ilmattino.it Incendio all'ufficio del giudice di pace di Marano: arrestato un 32ennePer l'incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo ... msn.com Per l’incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di 32 anni di Giugliano. L’incendio è divampato nella nottata dello scorso 24 febbraio. A casa dell’indagato gli investig - facebook.com facebook