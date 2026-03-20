Incendiata fabbrica di armi israeliana in Repubblica Ceca Un gruppo rivendica l’attacco | Faremo tutto il necessario

In Repubblica Ceca, una fabbrica di armi israeliana è stata incendiata. Un gruppo rivendica l’attacco e afferma che farà tutto il necessario. L’impianto colpito è collegato al colosso israeliano Elbit Systems, noto come fornitore di armi terrestri e aeree. L’incendio ha causato danni alla struttura senza che siano stati segnalati feriti.

Una fabbrica di armi israeliana è stata data alle fiamme in Repubblica Ceca. L’impianto colpito dall’incendio è legato al colosso israeliano Elbit Systems, fornitore specializzato nella produzione e distribuzione di armi terrestri e aeree. Il gruppo The Earthquake Faction ha poi rivendicato l’attacco: “Faremo tutto il necessario per stroncare i loro mezzi di uccisione”. L’attacco all’azienda legata alla Elbit Systems è avvenuto durante le prime ore della mattina di venerdì 20 marzo. Le autorità ceche hanno avviato un’ indagine, mentre la polizia ha dichiarato di star verificando “un possibile collegamento con il terrorismo “. L’azienda israeliana è tra i massimi fornitori di armamenti, utilizzati dall’esercito israeliano nelle sue guerre a Gaza e in Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendiata fabbrica di armi israeliana in Repubblica Ceca. Un gruppo rivendica l’attacco: “Faremo tutto il necessario” Articoli correlati Leggi anche: Bce, Lagarde: faremo tutto il necessario per controllare l’inflazione Leggi anche: Bce, segnale Lagarde: faremo tutto il necessario per controllo inflazione