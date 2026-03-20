Un gruppo di persone in moto si è ripreso mentre brandiva armi finte, simulando una scena violenta come se fosse una vera sparatoria. Hanno documentato l’episodio con registrazioni video che poi hanno condiviso sui social. Le immagini mostrano i partecipanti che riprendono le loro azioni mentre si muovono in strada, senza che siano coinvolti eventi reali o conseguenze immediate.

In moto con le armi spianate, quasi come per fare una stesa, ma erano armi finte e lo scopo era di riprendersi in video e pubblicare la bravata sui propri canali social. È accaduto nella notte a Marcianise (Caserta), dove i carabinieri hanno denunciato due uomini, un 22enne e un 36enne entrambi originari della provincia di Salerno, per il reato di procurato allarme. Sono stati numerosi automobilisti, intimoriti dalla presenza in zona mercato dei due motociclisti che brandivano le armi automatiche come per sparare, a richiedere l’intervento dei carabinieri attraverso il Numero Unico di emergenza europeo 112. Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise non hanno più trovato i motociclisti, ma hanno avviato le indagini anche acquisendo testimonianze di automobilisti presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In moto brandiscono armi sceniche e si riprendono in video: le loro bravate sui social

Articoli correlati

Milei asfalta la sinistra in un video popolare sui social: “Non si negozia con loro, se gli concedi un millimetro ti distruggono”Javier Milei torna a far parlare di sé attraverso una vecchia intervista televisiva, sotterrando la sinistra.

Video social con le armi: gang del Boario perquisitaAncona, 1 febbraio 2026 – Un tavolo colmo di banconote da 50 euro, auto di grossa cilindrata dai vetri oscurati e quel profilo inconfondibile della...