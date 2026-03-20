In Italia sorgeranno fino a 6.000 nuovi torri per il 5G | il nuovo accordo tra TIM Fastweb e Vodafone

TIM, Fastweb e Vodafone hanno raggiunto un accordo per la costruzione di fino a 6.000 nuove torri dedicate al 5G in Italia. L’intesa prevede l’installazione di infrastrutture in diverse aree del paese per migliorare la copertura e la qualità della connessione. La collaborazione tra le tre aziende mira a potenziare la rete e ampliare i servizi offerti ai clienti.