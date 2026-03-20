In Iran, le forze al potere sono rappresentate da un governo con tendenze imperialiste, un movimento neofascista e un regime islamista, mentre la popolazione affronta le conseguenze di questa complessa situazione. La popolazione iraniana vive sotto pressione, senza che si notino segni di divisione tra le fazioni al governo. I conflitti tra le diverse fazioni si riflettono sulle condizioni di vita dei cittadini.

di Claudia De Martino Per una volta, in Italia non sembrano esserci dubbi sul fatto che la guerra condotta contro l’ Iran sia un atto criminale, contrario al diritto internazionale e, più pragmaticamente, agli interessi nazionali, in un Paese totalmente dipendente dall’estero dal punto di vista energetico (per il 73,5% nel 2024). La Sinistra sull’Iran ha reagito compatta. Il Pd ha immediatamente chiesto il cessate il fuoco e nessun supporto logistico all’intervento militare. Su una nota simile si è espresso il M5S, che, oltre ad aver accusato il governo Meloni di subalternità agli Stati Uniti, gli ha chiesto di prodigarsi per convocare il Consiglio di sicurezza dell’Onu per mettere fine alle ostilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Iran è scontro tra un governo imperialista, uno neofascista e uno islamista. Ma la vittima è una sola

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