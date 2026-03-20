IN BREVE

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle scuole superiori di Arezzo parteciperanno a una lezione speciale dedicata ai diritti umani. L'iniziativa coinvolge le classi di vari istituti della città e mira a sensibilizzare i giovani su temi legati alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di esperti e relatori specializzati.

Gli studenti delle scuole superiori di Arezzo saranno protagonisti di una lezione speciale sui diritti umani. Oggi è in programma il doppio incontro "Crisi dei diritti umani: capire il presente per costruire il futuro", promosso dalle Acli di Arezzo con Amnesty International Italia. L’iniziativa mira a stimolare l’educazione ai diritti umani e alla cittadinanza attiva, approfondendo scenari di guerra e l’urgenza di valori di pace, giustizia, rispetto e solidarietà. La mattinata inizierà alle 10.30 al Liceo Artistico, Coreutico e Scientifico Internazionale "Piero della Francesca" e proseguirà alle 12 al Liceo Scientifico "Francesco Redi", dove gli studenti incontreranno giornalisti ed esperti impegnati nell’analisi delle principali crisi internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

in breve
© Lanazione.it - IN BREVE

...in brief

Video ...in brief

Aggiornamenti e notizie su IN BREVE

Discussioni sull' argomento IN BREVE - La Nazione; Council of Europe gender equality course now available in Belarusian; Lezione Zero - 8 marzo Donne, costituzione, università; Il Comunicato del Comitato Direttivo dell’Associazione Passione Civile con Valerio Onida.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.