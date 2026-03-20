In 700 alla fiaccolata silenziosa per Valentina Sarto a Bergamo-Foto video

Venerdì 20 marzo alle 20.30, un corteo silenzioso si è mosso da casa di Valentina Sarto a Bergamo, uccisa dal marito mercoledì. La marcia è arrivata fino allo stadio, con circa 700 persone presenti. L'iniziativa era una fiaccolata per ricordare la vittima e manifestare contro la violenza di genere. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

L’INIZIATIVA. Il corteo è partito alle 20.30 di venerdì 20 marzo da casa di Valentina Sarto, barbaramente uccisa dal marito mercoledì, per arrivare allo stadio. Tra la folla anche la famiglia della vittima. «Non vogliamo arrenderci». Sono partiti in diverse centinaia da casa di Valentina Sarto in via Pescaria a Bergamo, dove giovedì scorso si è consumato l’ennesimo orribile femminicidio. Un corteo silenzioso, una fiaccolata per dire basta alla violenza e rendere omaggio alla barista 41enne. Si tratta di una delle iniziative organizzate per ricordare Valentina in questi giorni.Nel corteo anche la famiglia di Valentina, poi le rappresentanti... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In 700 alla fiaccolata silenziosa per Valentina Sarto a Bergamo-Foto/video Articoli correlati Leggi anche: Venerdì l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto. Alle 20.30 fiaccolata silenziosa, giovedì un momento di commemorazione - Foto e video Femminicidio a Bergamo, Valentina Sarto accoltellata dal marito alle spalle: ferite alla schiena e al colloVincenzo Dongellini avrebbe ucciso la moglie Valentina Sarto colpendola alle spalle con diverse coltellate alla schiena e al collo. Tutti gli aggiornamenti su Valentina Sarto Temi più discussi: In 700 alla fiaccolata silenziosa per Valentina Sarto a Bergamo-Foto/video; Valentina Sarto, in 700 alla fiaccolata a Bergamo contro i femminicidi: Donne, denunciate; Ogni 3 giorni una gomma vittima di una buca. In 700 alla fiaccolata silenziosa per Valentina Sarto a Bergamo-FotoIl corteo è partito alle 20.30 di venerdì 20 marzo da casa di Valentina Sarto, barbaramente uccisa dal marito mercoledì, per arrivare allo stadio. Tra la folla anche la famiglia della vittima. ecodibergamo.it Valentina Sarto, in 700 alla fiaccolata a Bergamo contro i femminicidi: «Donne, denunciate»Anche il fratello e il padre della barista uccisa al corteo silenzioso partito dalla casa dove è avvenuto il delitto. La vicina: «Non avrei mai creduto Vincenzo capace di questo» ... bergamo.corriere.it "Le aveva spinto la testa contro l'armadio e poi le aveva tirato i capelli" Parla Lia Ventura, la madre di Valentina Sarto, la donna di 42 anni che è stata uccisa a coltellate dal marito all'interno della loro abitazione facebook Valentina Sarto, l'autopsia: 19 coltellate. La mamma: «Non sono riuscita a salvarla. Donne, chiedete aiuto» x.com