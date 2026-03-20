Una mostra fotografica sulla basilica di Santa Maria a piè di Chienti chiude "Annunziata 900", la serie di iniziative culturali iniziate circa un anno fa per celebrare i 900 di costruzione della stessa chiesa montecosarese. Immagini accompagnate da testi in prosa poetica, dal titolo "La luce di ogni cosa", sono al centro dell’esposizione che avrà luogo nel presbiterio superiore dell’Annunziata, con l’evento inaugurale previsto martedì alle 21. In venti pannelli di grande formato sono mostrati gli esterni della chiesa in otto diversi momenti della giornata, secondo la scansione della Liturgia delle Ore in uso nei monasteri d’oriente e sotto condizioni atmosferiche differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Immagini e poesie con "La luce di ogni cosa"

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