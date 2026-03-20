Il virus dell’epatite A non è presente nelle acque distribuite a Napoli

L’azienda che gestisce l’acqua a Napoli ha comunicato che il virus dell’epatite A non è presente nelle acque distribuite in città. La notizia arriva in seguito all’aumento dei casi di epatite A segnalati sul territorio, e l’azienda ha voluto rassicurare cittadini e istituzioni sulla qualità dell’acqua fornita. La comunicazione si concentra sulla sicurezza dell’acqua distribuita nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Acqua bene comune Napoli interviene “per rassicurare cittadini e istituzioni in merito alla qualità dell’acqua distribuita nella città, alla luce del recente aumento dei casi di epatite A segnalati sul territorio”. “Le acque distribuite nella rete idrica cittadina – si sottolinea – provengono nella loro totalità da fonti sotterranee naturalmente protette, una condizione che rende estremamente improbabile la presenza del virus dell’epatite A (HAV). A ciò si aggiunge un sistema di disinfezione continuo ed efficace, basato sull’impiego di ipoclorito di sodio e biossido di cloro, trattamenti riconosciuti per la loro azione contro i virus enterici, incluso l’HAV, particolarmente sensibile agli agenti ossidanti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il virus dell’epatite A non è presente nelle acque distribuite a Napoli” Articoli correlati Allerta Epatite A, l'Asl Napoli 2 Nord: "Registrati diversi casi nelle ultime settimane""Stiamo intensificando i controlli, è stata emanata un'allerta sia ai pronto soccorso, che ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera... Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. Una raccolta di contenuti su Il virus dell'epatite A non è presente... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Boom di casi di Epatite A in Campania. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso; Epatite A, il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi: 154 casi ufficiali; Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali. Allarme epatite A in Campania: 133 casi. E a Napoli il sindaco vieta i frutti di mare crudi nei localiA Napoli e in Campania i numeri dell’epatite A tornano a preoccupare. Sono 133 i casi registrati dall’inizio dell’anno su tutto il territorio regionale, con una concentrazione significativa nel capolu ... giustizianews24.it Epatite A, le parole della Fimmg Napoli: «Vaccini fondamentali, i medici di famiglia chiedono approvvigionamenti per proteggere i più fragili»I casi di contagio da epatite A a Napoli, non accennano a diminuire, ma è in questo contesto di facili allarmismi che i medici di medicina generale della Fimmg Napoli ... ilmattino.it L'ex procuratore italiano di Cavani, ai tempi del Napoli, Claudio Anellucci, attraverso l'intervento ai microfoni di 1 Station Radio, ha raccontato un retroscena sullo Stadio San Paolo, risalente alla partita Napoli-Chelsea di Champions League del 2012. - facebook.com facebook Serie A Cagliari v Napoli 17:20 @bbcalba & @BBCiPlayer Geama ball-coise beò bho Serie A le Cagliari a’ cur fàilte air sgioba Napoli. Football action from Serie A as Cagliari host Napoli. #BBCALBA x.com