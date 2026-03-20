Il viceministro Cirielli | Dichiarazione di Londra? Nessun militare a Hormuz

Il viceministro Cirielli ha precisato che non ci saranno militari italiani a Hormuz e ha escluso un intervento militare. Ha sottolineato che l’Onu deve agire solo con l’accordo delle parti e che l’Unione Europea dovrebbe chiedere all’Onu di intervenire. La dichiarazione riguarda la situazione nel Golfo e il coinvolgimento internazionale nel conflitto che interessa l’economia globale.

"Escludo assolutamente l’intervento militare. L’Onu deve a suo tempo, solo con l’accordo delle parti, garantire una missione di peacekeeping e l’Unione Europea deve farsi carico di chiedere all’Onu di intervenire, in particolar modo in questo conflitto che mette in gioco l’economia globale". Lo ha detto all’Ansa il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ospite ieri sera a Empoli per un’iniziativa per il Sì al referendum sulla giustizia organizzata da FdI con Francesco Torselli; il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti; i consiglieri regionali Diego Petrucci e Claudio Gemelli, e con Federico Pavese come moderatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il viceministro Cirielli: "Dichiarazione di Londra? Nessun militare a Hormuz" Articoli correlati Leggi anche: «Hormuz, piano di 6 Paesi per la riapertura», c'è anche l'Italia. Tajani: «Dichiarazione politica, non militare» Leggi anche: Nato e Ue danno il benservito a Trump: “Nessun intervento militare nello Stretto di Hormuz”