È morto Chuck Norris all’età di 86 anni. L’attore e artista marziale era famoso per i ruoli nei film d’azione e per aver rappresentato un’immagine forte dell’America tradizionale. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un segno anche nel mondo dello spettacolo e della cultura pop. Norris, che aveva iniziato come artista marziale, è diventato un’icona del genere action.

Parliamo della cosiddetta «America profonda», generosa e al tempo stesso prepotente, devota alle libertà individuali e pervasa da un senso spiccio della giustizia, cultrice della proprietà privata e sostenitrice del diritto di ogni cittadino a girare armato. Con la trentina di film da lui interpretati e i quasi 200 episodi - tra il 1993 e il 2001 - della celebre serie televisiva Walker Texas Ranger, Chuck (Carlos Ray all’anagrafe) Norris ha realizzato numerose imprese, la principale delle quali, appunto, è quella di avere rafforzato l’egemonia statunitense nell’immaginario globale portando nel contemporaneo la figura sempiterna del cowboy; o... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Texas Ranger non tira più calci. Morto Chuck Norris, aveva 86 anni

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