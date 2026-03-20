Il territorio e la sicurezza | Borseggiatori in azione L’allarme arriva dai cittadini

Nel comune di Fucecchio, cittadini segnalano frequentemente azioni di borseggio nelle aree pubbliche. Il presidente del Comitato per la valorizzazione e la sicurezza delle Cerbaie afferma che mantenere alta l’attenzione è fondamentale, considerando il numero crescente di aderenti al suo gruppo. L’allarme riguarda principalmente i comportamenti di ladri che colpiscono in zone frequentate da residenti e visitatori.

Fucecchio, 20 marzo 2026 – “Impossibile abbassare la guardia”, dice Marco Nicoletta, presidente del Comitato per la valorizzazione e la sicurezza delle Cerbaie, che conta migliaia di adesioni e a grandi passi sta andando verso i tremila associati. “Ci sono ancora criticità importanti – spiega Nicoletta –. Da giorni, ad esempio, ci sono preoccupazioni a Querce per soggetti che tengono d’occhio le macchine, si tratta di borseggiatori. Abbiamo ricevuto segnalazioni al riguardo. Tengono d’occhio anche le mamme che vanno a prendere i bambini alla scuola elementare: ad una signora, nei giorni scorsi, è andata bene per un soffio: solo l’arrivo di un’altra persona ha messo in fuga il soggetto che stava approfittando della distrazione della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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