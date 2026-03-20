Su Rai 3 viene trasmesso il film di Francesca Comencini che racconta gli anni di piombo attraverso la storia di un regista che, durante quel periodo, dedica del tempo alla figlia con problemi di droga e alle sue difficoltà. Il film ripercorre gli eventi vissuti dalla famiglia e mostra come il tempo dedicato ai propri cari si intrecci con le tensioni di quel periodo storico.

Stasera, venerdì 20 marzo, Rai 3 celebra la settima arte con un appuntamento speciale del ciclo "Il grande cinema d’autore", trasmettendo in prima serata Il tempo che ci vuole. L'opera, firmata da Francesca Comencini, si presenta come un film ambizioso e profondamente intimo, capace di esplorare con sensibilità il complesso legame tra genitori e figli. Attraverso una ricostruzione preziosa del set del celebre Pinocchio di Luigi Comencini, la regista guida lo spettatore in un viaggio sospeso tra la magia del sogno e la durezza della realtà. A dare vita a questo intenso dialogo generazionale sono le straordinarie interpretazioni di Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, protagonisti di una storia che è, al tempo stesso, un atto di fede verso il cinema e un commovente omaggio alle proprie radici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tempo che ci vuole, su Rai 3 il film di Francesca Comencini sul padre Luigi

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesca Comencini

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Il no è femminista. L’appello che divide le sorelle ComenciniFrancesca ha firmato il manifesto contro la riforma. Cristina sui social: Non lo condivido. E ha l’appoggio del figlio Carlo Calenda ... repubblica.it

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Se non lo avete ancora fatto concedetevi questa poesia stasera su Rai 3: IL TEMPO CHE CI VUOLE. il film più riuscito, sincero e "caldo" di Francesca Comencini. un’esperienza cinematografica che richiede pazienza e riflessione. Una carezza e un atto d'amor - facebook.com facebook

ITALIAN MOVIE NIGHT THIS FRIDAY! CineDante continues with a screening of Francesca Comencini’s film Il tempo che ci vuole, which explores her memories of her father, iconic director Luigi Comencini. This will be followed by discussion and refreshments. x.com