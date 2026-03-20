A Zocca si è appena conclusa la prima edizione del corso di teatro sperimentale promosso da Vasco Rossi e guidato da Andrea Ferrari, attirando numerosi partecipanti. L’iniziativa ha riscosso entusiasmo tra gli appassionati e ha visto il coinvolgimento di persone di diverse età che hanno partecipato alle sessioni e alle attività proposte. La conclusione del corso segna un primo importante risultato per l’organizzazione.

A Zocca si è conclusa con grande successo la prima esperienza del corso di teatro sperimentale voluto da Vasco Rossi e condotto da Andrea Ferrari. Il corso ha superato le aspettative: 23 iscritti, otto in più del numero fissato all’atto del lancio dell’iniziativa. Fra i partecipanti anche Luca, figlio di Vasco. "Dieci giornate – ha commentato Ferrari - che hanno scritto un Decamerone del terzo millennio, dove gli allievi-interpreti hanno raccontato storie e sperimentato, attraverso i personaggi, la conoscenza di sé stessi. Divertimento ed emozioni si sono alternati in questo percorso. Abbiamo dovuto tenere in lista d’attesa altre persone. ‘Facciamo una prova tre mesi – si era detto - e poi si vedrà come andrà’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro sperimentale di Vasco. Grande successo per il primo corso

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