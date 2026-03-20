Il Senegal non vuole restituire la Coppa | il ct la consegna ai militari

Il ct del Senegal, Pape Thiaw, ha consegnato simbolicamente la Coppa ai militari, gesto che ha suscitato attenzione. La cerimonia si è svolta in un contesto di protesta, e il gesto è stato trasmesso attraverso vari canali di comunicazione. La decisione di non restituire il trofeo ha attirato l’interesse dei media e del pubblico, generando discussioni sulla questione.

Il ct del Senegal Pape Thiaw affida simbolicamente la Coppa ai militari: la protesta fa il giro del mondo, mentre la Guinea chiede di riaprire il 1976 Il trofeo stretto tra le mani, poi il passaggio ai militari. Nel video che circola in queste ore, Pape Thiaw non dice una parola. Ma il messaggio è chiarissimo: la Coppa d’Africa, per il Senegal, non si restituisce. Il gesto del ct dei Leoni della Teranga - che affida simbolicamente il trofeo all’esercito - è la fotografia più potente di una protesta che non ha nessuna intenzione di spegnersi. Al contrario, si allarga. E ora coinvolge anche altri Paesi. Le immagini, diventate virali, mostrano il ct Thiaw all’interno della base militare presidiata da uomini in divisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Senegal non vuole restituire la Coppa: il ct la consegna ai militari Articoli correlati Il Senegal non vuole restituire il trofeo della Coppa d’Africa al Marocco né i soldi incassatiIl Senegal non vuole restituire né la Coppa d'Africa e né il premio in denaro ricevuto dopo la vittoria del titolo: "Il TAS accerterà la verità, è... Caos in finale di Coppa d'Africa, le conseguenze: 5 giornate al ct del Senegal, le altre sanzioniSqualifica per cinque partite e multa di 100 mila dollari per l'allenatore del Senegal, Pape Thiaw, dopo i fatti avvenuti al termine della finale di... Calcio, il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa per le strade di Torino Una raccolta di contenuti su Il Senegal non vuole restituire la... Temi più discussi: Il Senegal non vuole restituire il trofeo della Coppa d’Africa al Marocco né i soldi incassati; La finale più discussa della storia non finisce qui: il Senegal vuole riprendersi la Coppa d'Africa; Caos Coppa D’Africa: il Senegal non vuole restituire Coppa e soldi al Marocco; Cambi di data, arbitro, pressioni e ora la Coppa a tavolino: così l'Africa perde la (già poca) credibilità. Il Senegal non vuole restituire il trofeo della Coppa d’Africa al Marocco né i soldi incassatiIl Senegal non vuole restituire né la Coppa d'Africa e né il premio in denaro ricevuto dopo la vittoria del titolo: Il TAS accerterà la verità ... fanpage.it Caos Coppa d’Africa: il Senegal non vuole restituire coppa e soldi al MaroccoIn Senegal sono infuriati. La decisione del CAF di assegnare la Coppa d'Africa a tavolino al Marocco ovviamente non è stata presa bene. I senegalesi, che si ritengono usurpati, non hanno intenzione di ... msn.com Si chiama Mamadou Diakhon, ha 20 anni, gioca nel Club Bruges e per la prossima sosta è stato convocato da due nazionali contemporaneamente L'attaccante figura infatti nelle liste ufficiali di Francia U21 e Senegal. È nato a Strasburgo e ha doppia nazio - facebook.com facebook Si chiama Mamadou Diakhon, ha 20 anni, gioca nel Club Bruges e per la prossima sosta è stato convocato da due nazionali contemporaneamente L'attaccante figura infatti nelle liste ufficiali di Francia U21 e Senegal. È nato a Strasburgo e ha doppia nazio x.com