Tre giovani sono stati impiccati nel carcere di Qom dal regime iraniano. I nomi dei condannati sono Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi e Saeid Davoudi. L'esecuzione è avvenuta recentemente e rappresenta un episodio di repressione nel paese. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni di condanna internazionale.

A Qom il buio ha vinto ancora. Tre ragazzi, Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi e Saeid Davoudi, sono stati impiccati. Tre anime giovani, tra i 19 e i 22 anni, cancellate in pubblico come monito. Ma non era giustizia. Non era legge. Era odio. Odio per la bellezza, per la vita, per quel bagliore negli occhi che non si piega. Non riesco più a chiamarlo “regime iraniano”. Chiamiamolo per nome, è un sistema che ha fatto del terrore il suo respiro e della morte la sua grammatica. A Qom, quella che la propaganda chiama “città santa”, hanno inscenato un rituale antico e mostruoso. Le corde tese, la folla obbligata ad assistere, i corpi che si sollevano nel silenzio addestrato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il regime iraniano ha impiccato tre giovani come monito. Ma questo è odio, non giustizia

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