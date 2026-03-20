Lunedì 23 marzo 2026, il referendum sulla giustizia si svolge in Italia con le urne aperte fino alle 15. Durante il pomeriggio, la programmazione televisiva subisce importanti modifiche, con alcune trasmissioni sospese o spostate per dare spazio agli aggiornamenti sul voto. La giornata segna un cambiamento evidente nel palinsesto televisivo, in attesa dei risultati finali.

© US Rai Il tanto discusso referendum sulla giustizia arriva alla due giorni di voto, che porta a significative variazioni di palinsesto nel pomeriggio di lunedì 23 marzo 2026, quando le urne chiuderanno alle ore 15. Ecco gli speciali dedicati in TV e quali programmi saltano. Variazioni Rai di lunedì 23 marzo per il Referendum. Il referendum su Rai 1 accorcia La Volta Buona e ferma Il Paradiso delle Signore, che inizierà la settimana direttamente con l’episodio di martedì. Lunedì pomeriggio su Rai 1 è programmato a partire dalle 14.50 TG1 – Speciale Referendum. Confermato l’appuntamento con Vita in Diretta, che parte intorno alle 17.15. Su Rai 2 non andrà invece in onda La Porta Magica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Referendum rivoluziona il pomeriggio in TV di lunedì 23 marzo

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