Il referendum confermativo è al centro di un dibattito che coinvolge studiosi e cittadini, con opinioni diverse sulla sua funzione e sul suo ruolo nel sistema costituzionale. Un docente universitario di Messina, di 62 anni, specializzato in diritto costituzionale, ha analizzato le modalità con cui i costituenti hanno affrontato questa procedura durante i lavori della Costituzione. La discussione si concentra sulle implicazioni pratiche e sul significato formale di questa consultazione.

Docente ordinario all’Università di Messina, Antonio Saitta, 62 anni, è titolare della prima cattedra di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza (corso di laurea magistrale), dove insegna anche Diritto pubblico comparato e Diritto costituzionale nella scuola di specializzazione per le professioni forensi. Tra i vari incarichi istituzionali ricoperti, è stato componente della Commissione contenziosa del Senato; rappresentante della I Commissione Affari costituzionali del Senato in seno alla “Commissione di esperti per l’elaborazione delle proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia costituzionale”; da luglio 2013 a febbraio 2018 prorettore dell’Ateneo di peloritano con delega alla “Legalità, trasparenza e ai processi amministrativi”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il referendum confermativo: ecco cosa pensavano i costituenti

Articoli correlati

Referendum confermativo sulla Giustizia: si vota il 22 e il 23 marzo. Ecco perché non servirà il quorumUna data che per l’esecutivo segna un compromesso tra il primo marzo, caldeggiata dalla maggioranza, e il mese di aprile auspicato dall’opposizione.

Riforma della giustizia, il referendum confermativo si terrà il 22 e il 23 marzo(Adnkronos) – A quanto si apprende mentre la riunione è ancora in corso, il cdm ha deciso di tenere il 22-23 marzo il referendum confermativo sulla...

REFERENDUM Abrogativo e Confermativo: le differenze

Tutto quello che riguarda referendum confermativo

Temi più discussi: Referendum confermativo 22 e 23 marzo 2026: le informazioni generali; Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, quello che c’è da sapere per esercitare il proprio voto; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum 22-23 marzo 2026: dove si vota.

Il referendum confermativo: ecco cosa pensavano i costituentiDocente ordinario all’Università di Messina, Antonio Saitta, 62 anni, è titolare della prima cattedra di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza (corso di laurea magistrale), dove ... msn.com

Referendum sulla giustizia, il 22 e 23 marzo il voto: le ragioni del Sì e del NoSeggi aperti domenica 22 marzo 2026 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 per il referendum costituzionale ... itacanotizie.it

ANSA.it. . Come funziona il referendum sulla magistratura Di tipo confermativo, riguarda una riforma che interessa sette articoli della Costituzione #ANSA - facebook.com facebook