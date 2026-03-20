il recupero delle aree degradate e nuovi investimenti imprenditoriali

A Santa Croce si lavora al recupero di zone abbandonate e si pianificano nuovi investimenti imprenditoriali. Sono stati avviati interventi per riqualificare aree degradate e sono stati annunciati progetti per lo sviluppo economico locale. Le iniziative coinvolgono enti pubblici e privati e mirano a migliorare la qualità degli spazi e a promuovere nuove attività commerciali.

SANTA CROCE Il recupero delle aree degradate e i nuovi investimenti imprenditoriali. L’ urbanistica al centro di due incontri che il sindaco Roberto Giannoni ha avuto con i proprietari degli edifici e delle aree da riqualificare e con il mondo imprenditoriale insieme ai tecnici del Comune (Paola Bucci, Massimo Barsotti e Sabrina Tozzini) e con gli urbanisti incaricati di redigere uno studio propedeutico al Piano operativo Federica Di Piazza e Francesco Sbetti dell’Università di Venezia. "Con i proprietari delle aree da riqualificare – commenta Giannoni – sono state affrontate varie idee per agevolare i processi di recupero. Tra le ipotesi anche quella di stipulare una convenzione, sia per le indagini ambientali che per lo smaltimento della macerie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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