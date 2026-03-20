Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, l'Iran ha lanciato missili e droni contro le infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo, in risposta all’attacco israeliano sul giacimento di South Pars. Il Qatar ha registrato una perdita di circa il 20% del suo gas. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato un piano per puntare sul giacimento di Kharg.

? GIORNO 21 - I FATTI PRINCIPALI, IN BREVE Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, l'Iran ha colpito con missili e droni le infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo, in risposta all'attacco israeliano di mercoledì al giacimento di South Pars. La raffineria kuwaitiana di Mina al Ahmadi è stata colpita da più ondate di droni. QatarEnergy ha dichiarato "forza maggiore" sull'intera produzione di gnl dopo i gravi danni a Ras Laffan: il ministro dell'energia di Doha ha stimato una perdita di 20 miliardi di dollari annui e cinque anni di lavori per il ripristino. Netanyahu ha annunciato che Israele non attaccherà altre infrastrutture energetiche iraniane, su richiesta di Trump, che però si è trovato a smentire tre funzionari israeliani nel dire di non aver saputo nulla dell'attacco a South Pars. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Qatar perde un quinto del gas. Trump punta Kharg

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