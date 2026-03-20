Il Profe, un sogno durato 174 giorni, si è concluso con la tragica morte di Luis Fernando Montoya, colpito da una pallottola nella schiena. Montoya aveva guidato gli squadristi colombiani dell’Once Caldas alla vittoria della Libertadores, sfiorando anche il successo all’Intercontinentale, dove furono sconfitti ai rigori dal Porto di Mourinho.

Il tempo della felicità non è uguale per tutti. Non c’è democrazia, soltanto la dittatura del destino alla quale tutti siamo assoggettati. C’è chi ha la fortuna di vivere la felicità per l’intera esistenza, chi ne beneficia per qualche decennio o per qualche anno, e chi, come il protagonista di questa storia, ha soltanto centosettantaquattro giorni per godersela. Più o meno, sono cinque mesi e mezzo. E dopo cala il sipario e il buio si prende la scena. Luis Fernando Montoya ha quarantasette anni. E’ l’allenatore dell’Once Caldas, squadra colombiana di Manizales, città a duemila metri di altitudine, incastonata tra pittoresche montagne e dirupi spaventosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Profe, un sogno durato 174 giorni e la pallottola nella schiena che lo ha spento

Articoli correlati

Il sogno è durato poco: Courtney Love ha smentito la reunion delle HoleNiente da fare per i fan delle Hole: dopo che una serie di allusioni lanciate da Courtney Love che aveva acceso in molti la speranza di una reunion,...

Jimmy Kimmel sull’operazione Venezuela: «Per il 2026 Trump ha promesso la pace nel mondo, è durato due giorni» – Il video«Il presidente Trump ha detto che il suo proposito per il nuovo anno era la pace nel mondo, ed è durato meno di due giorni.

Una selezione di notizie su Il Profe un sogno durato 174 giorni e...

Temi più discussi: Insegnante a 19 anni dalla Sicilia alla Toscana: Mi hanno scambiato per uno studente. Emanuele sulle orme dell’ex prof e il sogno di diventare preside; Sogno una rissa con La Russa: il post choc del prof Montanari; Cinema e sogno, da Io ti salverò a Mulholland Drive dieci film indimenticabili che trasformano lo schermo in un territorio onirico; Gli ex compagni di classe di Kimi Antonelli: Ha realizzato il suo sogno: riportare in alto l’Italia.

Il Profe, un sogno durato 174 giorni e la pallottola nella schiena che lo ha spentoLuis Fernando Montoya contro ogni pronostico aveva guidato i colombiani dell'Once Caldas alla vittoria della Libertadores, perdendo solo ai rigori col Porto di Mou l'Intercontinentale. Poi un tentativ ... msn.com

Kimi Antonelli a scuola: il racconto della prof tra voti record e il sogno F1Voleva vincere in F1: la prof di Kimi Antonelli racconta il campione tra i banchi. Dal 10 in Economia all'incubo matematica, ecco com'era il pilota Mercedes a scuola ... skuola.net

Il Comitato Acqua Pubblica Scordia invita cittadini, associazioni, categorie professionali, sindacati e forze politiche a partecipare al consiglio comunale dedicato al tema del servizio idrico, in programma venerdì 20 marzo alle 18.30 nell'aula consiliare del Com - facebook.com facebook