Il prof Acquaroli | Riforma a tutela dei cittadini

Il professore di diritto penale di un’università di Macerata ha espresso il suo sostegno alla riforma costituzionale, commentando un documento firmato da 42 docenti che invece si sono opposti. La sua presa di posizione arriva in risposta alla posizione contraria espressa da alcuni colleghi dell’ateneo, che hanno firmato il documento di dissenso. La discussione si concentra sull’impatto della riforma per i cittadini e sulla sua eventuale tutela.

Dopo il documento firmato da 42 docenti dell’università di Macerata per il "no", interviene l’avvocato Roberto Acquaroli, docente di diritto penale nello stesso ateneo, che invece è favorevole alla riforma costituzionale. "Questa costituisce un passaggio fondamentale nell’attuazione dei principi della carta costituzionale – afferma –. Anzi, del principio attorno al quale ruota l’intera Costituzione: la dignità della persona e la garanzia che alcuni diritti siano effettivamente garantiti in ogni momento, anche quando lo Stato esercita la sua funzione punitiva tramite la pubblica accusa. Non vi è dubbio allora che, di fronte alla giustizia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il prof Acquaroli: "Riforma a tutela dei cittadini" Articoli correlati Leggi anche: Inclusione e tutela dei cittadini: istituito il garante dei diritti delle persone con disabilità Fisioterapia in farmacia: il quadro normativo reale a tutela dei cittadiniLe recenti polemiche sulla presenza del fisioterapista in farmacia rischiano di generare una rappresentazione semplificata e fuorviante del quadro...