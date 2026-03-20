Un pentito di mafia decide di testimoniare a favore dei giudici, invertendo il ruolo tradizionale dei testimoni. Si tratta di un ex collaboratore che, in passato, aveva mantenuto il silenzio durante i processi degli anni Ottanta, noti come quelli delle “bocche cucite” a Turi Ercolano. Ora, invece, sceglie di rendere dichiarazioni che difendono le decisioni dei magistrati coinvolti.

Se vuoi è il “ribaltamento” dei processi sulla mafia. Quelli delle «bocche cucite» alla Turi Ercolano, negli anni Ottanta, che mai avrebbero parlato, che non avrebbero ceduto nemmeno sotto pressione. Questione-d’onore. Cambia tutto, cambiano i tempi, cambiano (in un certo senso) anche i procedimenti che coinvolgono la criminalità organizzata. Niente più spillatrice (ci mancherebbe, brutta faccenda, in tutti i sensi, quella là a Palermo del secolo scorso) e dichiarazioni che vanno nel senso opposto. Oggi siamo in Lombardia e non in Sicilia, tanto per cominciare, e culturalmente vale anche questo, sul banco degli imputati c’è il presunto sistema mafioso lombardo (che meno problematico non è e negarlo sarebbe un errore), gli avvisi di garanzia sono già arrivati a 45 persone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il processo inverso: pentito di mafia difende i giudici

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