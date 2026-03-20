Nel 1926, un processo si svolse a Savona, segnando l’ultimo prima dell’istituzione dei Tribunali speciali voluti dal regime di Mussolini. La vicenda si collega alle tappe della storia italiana, con figure come Turati, Rosselli, Parri e Pertini, che avevano subito il sacrificio durante quegli anni. L’evento si intreccia con gli avvenimenti di un secolo fa, in un periodo di tensioni politiche e repressioni.

di Stefano Milano (Libreria Ubik Savona) Correva l’anno 1926, esattamente cento anni fa. Nell’auto che viaggiava in piena notte verso Savona, evitando fortunosamente alcuni posti di blocco, c’erano un giovane Adriano Olivetti alla guida, e insieme a lui Filippo Turati, Carlo Rosselli e Ferruccio Parri. Il vecchio leader socialista Turati fuggiva dai piantonamenti e dalle minacce continue delle milizie. Si doveva evitare la stessa sorte subita già da Matteotti, Gobetti, Amendola, uccisi proprio per mano fascista. Li aspettava a Savona un giovane avvocato socialista, Sandro Pertini, che qualche giorno prima era stato aggredito e ferito da un gruppo di fascisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “processo di Savona”, l’ultimo prima dei Tribunali speciali di Mussolini. La nostra Storia discende dal sacrificio di Turati, Rosselli, Parri e Pertini

Articoli correlati

Voto alle donne!, quando Mussolini era a favore e Turati e Giolitti no. In un libro il faticoso cammino di un cambiamento epocale che oggi compie 80 anni (10 marzo 1946)Il primo a concedere il voto alle donne fu nientemeno che Mussolini, poi per via delle “leggi fascistissime” non lo applicò.

"Figlio della nostra terra condannato prima del processo", il monito dell’ex sindaco di Alì Terme sul caso CinturrinoL'avvocato ed ex primo cittadino richiama al rispetto della presunzione di innocenza e critica la pressione mediatica sul commissario capo arrestato...

Il processo di Benito Mussolini

Altri aggiornamenti su Il processo di Savona l'ultimo prima...

Temi più discussi: Savona, accusato di riciclaggio. A processo imprenditore; Savona: al via il progetto SMAQ per l’innovazione della filiera olivicola; A Savona la riunione per la chiusura della trasformazione societaria del Gestore del Servizio Idrico Integrato; Savona, il Comune riqualifica piazza Brennero con nuova segnaletica e parcheggi.

Savona, accusato di riciclaggio. A processo imprenditoreHa preso il via ieri il processo che vede alla sbarra degli imputati Carlo Salvati (informatico), Salvatore Furfaro (immobiliarista) e lo stesso Fornaro (imprenditore della pubblica ristorazione), ... ilsecoloxix.it

Savona, presunte tessere sindacali false. A processo Paparusso della UilSavona – Secondo l’accusa avrebbe falsato le tessere per l’adesione al suo sindacato, la Uil trasporti provinciale, sostituendosi ai lavoratori che, invece, avevano deciso di rinunciare all’iscrizione ... ilsecoloxix.it

Entrambi i sinistri in direzione sud, Savona-Piacenza - facebook.com facebook