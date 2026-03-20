Il procedimento riguarda le intenzioni legate a un referendum sulla giustizia e coinvolge l’ex procuratore Gian Carlo Caselli e l’ex giudice Giancarlo De. Entrambi sono stati chiamati a comparire in un procedimento giudiziario che si concentra su alcune dichiarazioni pubbliche e attività legate alla campagna referendaria. La vicenda si svolge in un contesto processuale che coinvolge più attori e aspetti legali specifici.

Ne hanno fatti, di processi, l’ex procuratore Gian Carlo Caselli e l’ex giudice Giancarlo De Cataldo (l’unica separazione rilevante tra le loro carriere è lo spazio bianco tra il Gian e il Carlo), e questo li rende un po’ meno credibili quando premettono cerimoniosamente di non voler fare un processo alle intenzioni: excusatio non petita è forse il solo brocardo che conosca anche chi è digiuno di diritto. Scrive Caselli, su varie testate, che separando le carriere i pubblici ministeri diventerebbero “un gruppo ristretto e impermeabile altamente specializzato, investito di un potere enorme: decidere chi indagare, quando farlo e con quali priorità, nel nome dell’obbligatorietà dell’azione penale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il processo alle intenzioni al referendum sulla giustizia

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