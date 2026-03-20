Il sindaco e l’assessora allo Sport hanno consegnato il Primo Tricolore al Valorugby, riconoscimento per i risultati ottenuti sia nelle competizioni sportive sia nelle iniziative sociali. La cerimonia si è svolta nella Sala del Tricolore, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei dirigenti della squadra. L’evento è stato l’occasione per celebrare l’impegno e i successi del club nel corso dell’anno.

In Sala del Tricolore il sindaco Marco Massari, affiancato dall’assessora allo Sport Stefania Bondavalli, ha insignito ieri la società Valorugby Emilia del Primo Tricolore per "aver saputo coniugare risultati sportivi di eccellenza con una costante promozione dei valori di inclusione, coesione sociale e formazione delle giovani generazioni, contribuendo in modo significativo alla crescita civile e sportiva della comunità". La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e della squadra del Valorugby accompagnata dal presidente Enrico Grassi e dall’allenatore Marcello Violi. Il sindaco Massari ha ricordato due delle ragioni della festa: "Gli 80 anni della di storia del rugby a Reggio Emilia e la conquista della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Primo Tricolore al Valorugby per l’impegno e i successi fuori e dentro il campo

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