il primo passo

Una donna di 25 anni racconta di aver mantenuto per quasi sei anni una cotta nei confronti di una sua amica. La donna descrive come questa attrazione abbia influenzato la sua vita quotidiana, senza però aver mai confessato i propri sentimenti. La storia si concentra sui sentimenti e sulle emozioni che ha vissuto nel periodo, senza indicare eventuali sviluppi successivi.

Sono uno statunitense di cinquant’anni bisessuale e sposato, e vivo in Europa insieme a mia moglie e ai figli. La mia parte bisessuale è ancora una grossa novità. Due anni fa ho cominciato ad andare da un terapeuta di larghe vedute rispetto al sesso per esplorare il mio notevole interesse (e i relativi sensi di colpa) per i kink e il bdsm. Per farla breve: ho ammesso a me stesso che non solo mi piacciono i kink, ma sono anche bisessuale. Tutte le cose che credevo difficili – dichiararmi a mia moglie, parlare di coppia aperta, fare le mie prime esperienze gay – sono andate benissimo. Io e mia moglie abbiamo un ottimo equilibrio e sto bene con me stesso come mai prima d’ora. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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