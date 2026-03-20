il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e gpl nelle diverse regioni italiane, offrendo un quadro preciso delle variazioni quotidiane. Le rilevazioni riguardano le principali stazioni di servizio di tutto il paese, permettendo ai cittadini di conoscere i costi attuali prima di fare rifornimento. I dati vengono pubblicati regolarmente per garantire trasparenza e aggiornamenti tempestivi.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.857 per la benzina, 2.089 per il diesel, 0.720 per il gpl, 1.524 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 20 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.068 Benzina SELF 1.834 GPL SERVITO 0.710 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Benzina Diesel e HVO aumentano ma il GPL no

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