Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, si aggira a 0,157 euro per kilowattora. L’aggiornamento riguarda i dati al 20 marzo 2026, con variazioni orarie che riflettono le fluttuazioni del mercato. Questo valore rappresenta il costo medio dell’energia elettrica su base nazionale in questo momento.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 20 Marzo 2026 si attesta a 0,157 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (19 Marzo 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,077 €kWh alle ore 13, mentre il massimo ha raggiunto 0,213 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (13:00), mentre il picco di costo si è verificato in prima serata (20:00), confermando la tendenza di una maggiore domanda nelle fasce serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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