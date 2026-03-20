Il Premio Macerata Più Gli atleti in Comune

Il Comune ha consegnato il Premio Macerata Più a diversi atleti e società che si sono distinti per i risultati nelle competizioni sportive e per il comportamento corretto durante le gare. La cerimonia si è svolta nella sede comunale, con la partecipazione di rappresentanti delle squadre e dell’amministrazione locale. Il riconoscimento è stato assegnato a chi si è distinto nel settore sportivo.

Consegnato il Premio Macerata Più, riconoscimento simbolico del Comune per atleti e società distintisi per risultati agonistici di rilievo e integrità di valori sul campo. Ecco tutti i premiati: Gaia Acerbotti (pallanuoto); Michele Antonelli (marcia); Alessio Lutero (Scuola Kun Fu Drago Verde); Elisa Marini (marcia); Gianluca Marini (Blind Tennis); Leonardo Rosetti (Asd Kick Boking); Livio Bugiardini (atletica); Vincenzo Cappella (martello maniglia corta); Patrizia Nardi (salto in alto); Andrea Paoli (peso e martello); Federica Zampa (giavellotto); Barbara Ottaviani (salto in alto e in lungo); Chiara Sperandio (salto in lungo); squadra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Premio Macerata Più. Gli atleti in Comune Articoli correlati Comune Macerata, i redditi dei consiglieri. Garbati, Carbonari e Perticarari i più ricchiMacerata, 14 gennaio 2026 – Dopo il sindaco e gli assessori, ecco i redditi dei consiglieri. Magnate americano finanzia gli atleti olimpici: li renderà ricchi con un premio e un vitalizioUn magnate americano, Ross Stevens, ha deciso di autofinanziare tutti gli atleti olimpici made USA iniziando da Milano-Cortina, per ogni loro... Tutti gli aggiornamenti su Premio Macerata Più Temi più discussi: Premio Macerata Più ai campioni dello sport; Musicultura 2026, Zerofiltro si aggiudica il Premio del Pubblico Banca Macerata; Musicultura: Mazzoli di Pesaro conquista il Premio del Pubblico Banca Macerata; La Marina asd di Civitanova insignita del Premio Valore Federale. Musicultura, al via le audizioni a Macerata: XGIOVE conquista il pubblicoMACERATA- Audizioni Live dei 60 artisti in gara alla XXXVII Edizione del Festival Musicultura della Canzone Popolare e d’Autore. Fino ... msn.com Partono le audizioni live di Musicultura, Premio Banca Macerata a MezzaneraRiflettori accesi sulla 37ª edizioneSi è aperta la 37ª edizione di Musicultura, tra i festival musicali più longevi d’Italia. Al Teatro Lauro Rossi si è svolta la prima serata delle Audizioni Live, in ... youtvrs.it Oggi la cerimonia di consegna del Premio Macerata più per chi si è distinto nello sport. Il sindaco Sandro Parcaroli: «I nostri atleti rappresentano un esempio straordinario di come forza, determinazione e impegno siano fattori fondamentali per raggiungere gra - facebook.com facebook