Il premier slovacco Fico a Bruxelles | No progressi su petrolio Zelensky vuole rovesciare Orban – Il video

A Bruxelles, il 20 marzo 2026, i capi di stato e i primi ministri dell’UE si sono concentrati sul prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina e sull'interruzione delle forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, che interessa Slovacchia e Ungheria. Durante l’incontro, il premier slovacco ha dichiarato che non ci sono stati progressi sui temi petroliferi e ha riferito di Zelensky che mira a rovesciare Orban.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “I Primi Ministri e i Capi di Stato degli Stati membri dell’Ue si sono occupati esclusivamente del prestito bloccato di 90 miliardi di euro per l’Ucraina e dell’interruzione delle forniture di petrolio a Slovacchia e Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba. In nessuno dei due casi si sono registrati progressi. Il prestito per l’Ucraina rimane bloccato e non è stata fissata alcuna data per la ripresa delle forniture di petrolio russo attraverso questo oleodotto. Ho sollevato la questione se noi, nell’Ue, siamo così deboli, o se si tratti di un tentativo intenzionale di tagliare definitivamente i rifornimenti di petrolio russo a Slovacchia e Ungheria. 🔗 Leggi su Open.online

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