Il piccolo opossum nascosto tra i souvenir in aeroporto è la cosa più dolce che vedrai oggi

Un piccolo opossum australiano è stato trovato mentre riposava tra i souvenir in un negozio all’interno dell’aeroporto di Hobart, in Tasmania. L’animale, vivo, si trovava nascosto tra le bancarelle e ha attirato l’attenzione di alcuni visitatori. La scoperta ha suscitato sorpresa tra chi si trovava in zona, offrendo un’immagine insolita e tenera nel cuore dell’aeroporto.

Un esemplare vivo di opossum australiano è stato sorpreso a riposare tra gli scaffali di un negozio di souvenir all’interno dell’aeroporto di Hobart, in Tasmania. L’animale è stato notato mercoledì da un passeggero in attesa del proprio volo, mentre scrutava i passanti mimetizzato perfettamente tra decine di peluche a forma di canguro e dingo. La vicenda si è conclusa felicemente con il recupero del piccolo marsupiale, che è stato riportato in libertà dal personale dello scalo senza riportare alcun danno. L’episodio è avvenuto al terminal dell’aeroporto di Hobart, uno scalo noto per essere la porta d’accesso alle meraviglie naturali della Tasmania. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il piccolo opossum nascosto tra i souvenir in aeroporto è la cosa più dolce che vedrai oggi Articoli correlati Un bassotto diventa amico di una foca, le foto diventano virali (è la cosa più dolce che vedrai oggi)Quando un cane di terra incontra un cane di mare, l’alchimia può essere sorprendente. Australia, un opossum spunta tra i peluche di in un negozio di souvenir dell'aeroportoIn Australia, mentre un passeggero curiosava tra gli scaffali pieni zeppi di peluche di animali in un negozio di souvenir dell’aeroporto di Hobart,... Una raccolta di contenuti su piccolo opossum Argomenti discussi: Un piccolo Opossum tra i peluche di un negozio: l'incredibile scoperta; Opossum vivo tra i peluche, sorpresa all’aeroporto di Hobart: come è entrato nel negozio. Sembra un pupazzo ma si muove davvero: la scoperta virale in un negozio di souvenirUna scena insolita e sorprendente ha catturato l’attenzione dei passeggeri all’aeroporto di Hobart, in ... msn.com