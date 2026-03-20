Il segretario territoriale del Pd forlivese ha commentato una recente presa di posizione del centrodestra, definendola dannosa. La dichiarazione arriva dopo che i rappresentanti dell’area politica di destra hanno espresso una posizione su temi nazionali, senza che vengano citati dettagli specifici o nomi. La discussione si concentra su questa affermazione e sulle sue conseguenze politiche.

Non viene citato mai, ma il riferimento è chiaro. Il segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti e il suo omologo cesenate Matteo Gozzoli, in una nota congiunta, rispondono al deputato leghista Jacopo Morrone il quale, subito dopo il responso della giuria, ha rinfocolato una polemica nata già nelle fasi intermedie del percorso di candidatura, rimarcando come la presenza di Cesena nel dossier abbia in qualche modo giocato a sfavore della vittoria. "Abbiamo creduto fino in fondo alla candidatura Forlì-Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028 – sottolineano i due esponenti dem –. Il dossier presentato era di grande rilievo e attorno ai due centri propulsivi si era raccolto un intero territorio che ha sostenuto con convinzione e senza campanilismi questa sfida". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd: "Dal centrodestra una posizione dannosa"

Articoli correlati

Dal centrodestra tre segnali di vita, il Pd invece rimane fermoCalenda a Milano, la legge sull’antisemitismo e le parole di Meloni sul fascismo: piccoli movimenti che ridisegnano gli equilibri, mentre la leader...

Cesaro e Alaia (IV): “Subito chiarezza dal PD. No inciuci con il Centrodestra nel Sannio”“Nel Beneventano emergono segnali preoccupanti di abboccamenti tra pezzi del Partito Democratico ed il Centrodestra in vista delle elezioni per il...

Una selezione di notizie su Il Pd Dal centrodestra una posizione...

Temi più discussi: Primarie sì, no, forse: Pd nel caos in Toscana per le elezioni comunali. Il centrodestra sceglie ad Arezzo; Centrodestra e centrosinistra verso la scelta del candidato sindaco, sarà derby tra Pd e FI? · ilreggino.it; Da Augusto Barbera a Bobo Craxi: la galassia di sinistra schierata per il Sì al referendum sulla giustizia; Perché Meloni ha ragione a temere per il suo consenso.

PD risponde al centrodestra dopo l’esclusione a capitale della culturaMonti e Gozzoli (PD) replicano alle accuse dopo il verdetto su Capitale della Cultura 2028: Visione della destra inquietante, la Romagna viene prima dei partiti. livingcesenatico.it

Pd Cosenza, la resa dei conti dopo le Provinciali. La missiva di Lettieri, la posizione di Alimena, il ritorno dei ribelliIl risultato delle urne macchiato «dalla metastasi del trasversalismo». Il segretario dem deciso al passo indietro, un continuo effetto domino ... corrieredellacalabria.it

Schlein attacca il centrodestra: “La riforma serve solo a indebolire i giudici”. Parodi (Anm): “Chi è potente ha meno bisogno dell’indipendenza della magistratura” Leggi l'articolo #Giustizia - facebook.com facebook

Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità poli x.com