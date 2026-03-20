Il patrimonio di Umberto Bossi quanto guadagnava il Senatur e a chi va l’eredità

Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord, è morto a Varese all'età di 84 anni. Il suo decesso è avvenuto intorno alle 20:30 presso l’Ospedale di Circolo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva per un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato molte reazioni e discussioni tra i suoi sostenitori e detrattori.

Si è spento a Varese Umberto Bossi, storico fondatore e leader della Lega Nord, all’età di 84 anni. Il “Senatur” è deceduto intorno alle ore 20:30 presso l’Ospedale di Circolo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva nella serata per un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Da oltre vent’anni Bossi conviveva con le conseguenze di un grave ictus che lo aveva colpito nel 2004, limitandone l’attività pubblica ma non l’impegno politico. La notizia della scomparsa è stata pianta dalla famiglia, con il figlio Renzo che ha sottolineato la coerenza degli ideali del padre fino all’ultimo istante. Immediato il cordoglio del mondo politico, a partire dall’attuale segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha annullato i propri impegni istituzionali per rientrare d’urgenza a Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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