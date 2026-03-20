Il paese dei nostri sogni Sarebbe bello se avessimo

Orbetello sta perdendo parte del suo patrimonio naturale e culturale, con il rischio di una progressiva diminuzione della sua ricchezza. La classe III B si è impegnata a creare proposte mirate per valorizzare la città e contribuire a una possibile rinascita. Gli studenti hanno elaborato idee e iniziative volte a recuperare e promuovere gli aspetti più rappresentativi del territorio.

Orbetello sta perdendo sempre di più la ricchezza del suo patrimonio naturale e culturale. La classe III B si è impegnata per ideare delle proposte valorizzanti per contribuire alla rinascita della nostra cittadina per far riacquistare a essa la bellezza da molto tempo perduta. Dopo aver esposto le loro iniziative a tutta la classe, gli alunni sono riusciti a individuare le idee che secondo loro possono portare a un concreto cambiamento. I progetti scelti riguardano in particolare le zone di Orbetello Scalo e di Neghelli, aree del paese che non possiedono molti spazi ricreativi o che risaltino la straordinaria storia di questo territorio maremmano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il paese dei nostri sogni. Sarebbe bello se avessimo... Articoli correlati De Rossi: “Hanno dubitato di me. So cosa sarebbe successo se avessimo perso contro la Roma con quella formazione”Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Verona, Daniele De Rossi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Leggi anche: Ravanelli: «La Juve del ’96 è la più forte di tutti i tempi, avremmo battuto anche l’Impero Romano. Se non avessimo vinto Vialli si sarebbe dato alla latitanza» Arafta | 41–60. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Una selezione di notizie su Il paese dei nostri sogni Sarebbe bello... Discussioni sull' argomento Il paese dei nostri sogni. Sarebbe bello se avessimo...; Papà, questo è sempre stato uno dei nostri sogni fin dall’inizio…; La migrazione del Sole e i cantucci galattici; Cupparo su elezioni provinciali di Potenza. Lorenzo Insigne sta facendo vedere grandi cose a Pescara: vi sarebbe piaciuto rivederlo giocare con la maglia del Napoli - facebook.com facebook Secondo le indiscrezioni, l’ultimogenito della conduttrice e professoressa di Amici sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna Sole Galanti, stylist di professione e già legata alla famiglia anche sul piano lavorativo x.com