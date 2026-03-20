Il nostro smartphone ci spia davvero?

Sempre più spesso ci si chiede se gli smartphone ascoltino realmente le conversazioni, ma in realtà molte app raccolgono dati attraverso algoritmi predittivi e tracciamenti invisibili. Queste tecnologie permettono di creare profili dettagliati senza che l’utente se ne accorga, alimentando dubbi sulla privacy. La questione riguarda ciò che accade dietro le quinte, dove i dati vengono analizzati e utilizzati senza un intervento diretto dell’utente.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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