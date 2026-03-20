Il Napoli si regala una notte da secondo in classifica | batte il Cagliari con McTominay e sorpassa il Milan 

Il Napoli conquista la seconda posizione in classifica battendo il Cagliari 1-0 grazie a un gol di McTominay dopo appena settanta secondi di gioco. La partita prosegue con momenti di sofferenza per i partenopei, che resistono agli attacchi degli avversari, mantenendo il vantaggio fino al fischio finale. Con questa vittoria, il Napoli sorpassa il Milan e si colloca alle spalle della capolista.

Una notte per avvicinarsi lassù. Il Napoli sorpassa il Milan per una notte e per due si mette a sei punti dall'Inter. Il mini campionato di Conte è appena cominciato. C'è tutta l'argenteria in campo a Cagliari, lucidata da Antonio Conte, che ha avuto la pazienza di aspettare i suoi big per quasi tutto il campionato. E, allora, De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund, in mediana la soluzione doppio play con Gilmour e Lobotka. La sblocca subito la squadra di Conte, un giro e mezzo di orologio ed è McTominay a mettere la sua firma sul gol. Il Napoli domina il gioco per i primi venti minuti poi però il Cagliari prova a colpire in ripartenza approfittando degli errori dei partenopei (uno su tutti quello di Olivera che si lascia rubar palla da Esposito) e si affaccia dalle parti di Milinkovic. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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