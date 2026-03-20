Il Napoli brucia il Manchester United | rinforzo super per Conte

Il Napoli ha annunciato l’ingaggio di un nuovo calciatore, rinforzo importante per la squadra. Il giocatore, molto apprezzato nel mondo del calcio, ha già attirato l’attenzione di diversi club. La società partenopea ha deciso di portarlo in rosa e punta a completare la trattativa nel più breve tempo possibile. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Nome nuovo in entrata per il Napoli: il calciatore vanta tantissimi estimatori, ma gli azzurri vogliono chiudere ora. Dopo il successo interno contro il Lecce, il Napoli si appresta sta a fare visita al Cagliari in una delle gare più attese del trentesimo turno di Serie A. Gli azzurri sono a una sola lunghezza dal secondo posto occupato al momento dal Milan e puntano a chiudere nel migliore dei modi la stagione, anche per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. De Laurentiis (Ansa Foto) – Calciomercato.it Napoli che intanto monitora con grande attenzione anche il mercato e punta a rinforzarsi in mezzo al campo. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Fantacalcio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Napoli brucia il Manchester United: rinforzo super per Conte Articoli correlati Juve, sussulto Ottolini: il primo rinforzo arriva dal Manchester UnitedJuve al lavoro per mettere a segno qualche colpo in questa finestra di gennaio: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo. Mercato Napoli, novità Mainoo: il Manchester United ha deciso!Il Manchester United sta per chiudere una trattativa che influenzerà i piani futuri di mercato del Napoli. Contenuti utili per approfondire Manchester United Temi più discussi: Romano: Il Manchester United potrebbe presto incassare 80 milioni. 50 arrivano da Napoli; Hojlund faro del Napoli: riscatto sicuro dal Manchester United, sarà anche la punta del futuro; Hojlund in dubbio per Napoli-Lecce? Cosa trapela da Castel Volturno. Amorim avverte il Napoli: Mainoo è il futuro del Manchester United. Il punto tra la volontà del giocatore e le limitazioni sul mercatoIl Napoli ha messo nel mirino Kobbie Mainoo per il mercato di gennaio. Gli azzurri, alle prese con gli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour, hanno messo gli occhi sul classe 2005, che non sta ... calciomercato.com Il fratellastro di Mainoo: Liberatelo. Il Napoli lo vuole a gennaio, ma lo United prende tempoFree Kobbie Mainoo. Contrariamente alle temperature rigide tipiche dell'inverno inglese, Jordan Mainoo-Hames, fratellastro di Kobbie, ieri ha sfoggiato una maglia a mezze maniche con tanto di slogan ... gazzetta.it Con lo Special One un sodalizio durato 19 anni, con 24 trofei conquistati tra Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United - facebook.com facebook PEAKY ANTONY Per il brasiliano è stata un'altra bellissima serata. Il Betis ha vinto 4-0 rimontando la sconfitta dell'andata contro il Panathinaikos e l'ex Manchester United ha chiuso la gara con il 4° gol, il 12° della sua stagione Dagli spalti de La Cartuja, u x.com