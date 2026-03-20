Il Mossad e l’esercito chiamati a proteggere gli ebrei europei dopo una serie di esplosioni

Dopo le esplosioni che hanno danneggiato una sinagoga a Liegi, in Belgio, le autorità hanno deciso di rafforzare la sicurezza e coinvolgere il Mossad e l’esercito nella protezione degli ebrei europei. Le forze di sicurezza sono state mobilitate per garantire la sicurezza delle comunità colpite, mentre le indagini sugli attentati sono in corso. La situazione ha portato a una risposta immediata delle istituzioni.

Bene l'indagine sull'attentato a Roma del 1982. Male il lungo oblio sul terrorismo palestinese Religione, demografia, antisemitismo. Cinque esperti immaginano il futuro degli ebrei Prima un’esplosione ha colpito una sinagoga a Liegi, in Belgio, danneggiando l’esterno dell’edificio. Poi è stato appiccato un incendio all’ingresso della sinagoga ortodossa di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Infine, un ordigno esplosivo è stato detonato all’esterno di una scuola ebraica nel quartiere di Buitenveldert ad Amsterdam. Particolarmente inquietanti la velocità e la frequenza con cui violenti attacchi antisemiti si stanno verificando nelle città europee e l’incapacità dei servizi di sicurezza di prevederli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Mossad e l’esercito chiamati a proteggere gli ebrei europei dopo una serie di esplosioni Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 5-9, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: massimo vantaggio per gli elleni, azzurri chiamati alla rimonta Pallanuoto, riprende la Serie A1 maschile dopo gli Europei: riparte la caccia alla Pro Recco nel girone di ritornoTutti i match si giocheranno sabato 31: la Pro Recco, a punteggio pieno, ospita il Salerno, mentre il Brescia, secondo a -3, sarà ospite della... Contenuti utili per approfondire Il Mossad e l'esercito chiamati a... Temi più discussi: Eli Cohen: l’agente del Mossad che penetrò i segreti di Damasco; Libano, la ricerca del corpo del pilota Ron Arad: la missione (fallita) che imbarazza Israele e il sospetto di un nuovo crimine di guerra; Iran, i vertici della difesa uccisi dalle bombe dell’Idf: Adesso il popolo si ribelli; Il piano Crosetto per i medici delle forze armate: corpo unico e lavoro anche negli ospedali civili. Conflitto Israele-Iran: così il Mossad ha schierato agenti per distruggere le difese aeree iranianeDurante il conflitto di dodici giorni tra Israele e Iran l'agenzia di intelligence israeliana, il Mossad, ha schierato e addestrato circa cento agenti locali allo scopo di distruggere le difese aeree ... it.euronews.com Iran, continuano le proteste: le autorità impiccano un uomo accusato di spionaggio per il MossadIn Iran questa mattina è stato messo a morte un uomo di nome Ali Ardestani con l'accusa di spionaggio per il Mossad e fornitura di informazioni sensibili a Israele. Secondo le accuse Ardestani era ... rainews.it Il Ministro dell'Intelligence dell'Iran, Esmail Khatib, appena ELIMINATO due anni fa aveva detto: "Smantellare la rete di infiltrazione del Mossad è stato il più grande risultato ottenuto dal Ministero sotto il mio mandato." Commento: - facebook.com facebook Ha stato il Mossad x.com