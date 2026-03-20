Il mondo piange Chuck Norris | addio alla leggenda di Walker Texas Ranger

Il mondo del cinema d’azione si ferma per ricordare Chuck Norris, noto per il ruolo di Walker, Texas Ranger. L’attore e artista marziale è morto giovedì all’età di 86 anni. La sua carriera ha segnato un’epoca, facendo di lui una figura iconica nel genere. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei media in tutto il mondo.

Il mondo del cinema d’azione perde uno dei suoi pilastri più indistruttibili. Chuck Norris, l’uomo che ha trasformato la maestria nelle arti marziali in una carriera hollywoodiana leggendaria, si è spento giovedì all’età di 86 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia tramite un toccante post su Instagram: l’attore era stato ricoverato alle Hawaii e si è spento serenamente circondato dai suoi cari. “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza,” ha scritto la famiglia nel comunicato ufficiale. “Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, il cuore della nostra famiglia.” Nato Carlos Ray Norris nel 1940, la sua ascesa iniziò nell’Air Force statunitense, dove scoprì la passione per il combattimento. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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